Французы разнесли украинскую теннисистку Костюк, возмутившуюся свистом в её адрес

Читатели французского журнала Le Point раскритиковали украинскую теннисистку Марту Костюк за её поведение после матча с Ариной Соболенко из Белоруссии. Своё возмущение они выразили в комментариях на сайте издания.

Напомним, накануне Соболенко обыграла Костюк в матче первого круга Открытого чемпионата Франции ("Ролан Гаррос") со счётом 6:3, 6:2. После встречи украинка отказалась пожимать сопернице руку, за что трибуны освистали её. В интервью Костюк призналась, что не ожидала такой реакции от французов, и заявила, что британцы на Уимблдоне точно не поведут себя таким образом. Также Костюк считает, что французским болельщикам должно быть стыдно за своё поведение. Читатели Le Point с ней не согласились.

"Разве на "Ролан Гаррос" не существует правил хорошего поведения, которые должны соблюдать игроки? А правила приличия и вежливости? Я понимаю тех, кто мог освистать украинского игрока, фейр-плей в спорте должна соблюдаться, не Украина диктует правила. Не следует использовать художественную или спортивную площадку для проявления политической ангажированности", — заявили читатели.

Также пользователи выразили сожаление, что соревнования превращаются в политический форум, и призвали оставлять всё, что не касается спорта, в раздевалке.