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24 марта, 00:42

Украинка Костюк вновь не пожала руку сопернице из России после матча

Украинская теннисистка Костюк не пожала руку Потаповой после разгромного поражения в Майами

Украинская теннисистка Марта Костюк вновь не пожала руку сопернице из России после матча. Это произошло после того, как Анастасия Потапова уверенно разобралась с ней во втором круге турнира в Майами со счётом 6:1, 6:3.

По окончании встречи Костюк сразу направилась собирать вещи, в то время как россиянка подошла к судье, чтобы пожать ему руку.

Отказ украинки Костюк пожать руку россиянке Грачёвой сочли недостойным первого титула WTA

Отказ украинки Костюк пожать руку россиянке Грачёвой сочли недостойным первого титула WTA

Напомним, похожая история произошла после финала турнира WTA в американском Остине. Костюк победила россиянку Варвару Грачёву и отказалась пожать руку сопернице.

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WTA / Alex Smith

Артур Лапсаков
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