Украинка Костюк вновь не пожала руку сопернице из России после матча
Украинская теннисистка Костюк не пожала руку Потаповой после разгромного поражения в Майами
Украинская теннисистка Марта Костюк вновь не пожала руку сопернице из России после матча. Это произошло после того, как Анастасия Потапова уверенно разобралась с ней во втором круге турнира в Майами со счётом 6:1, 6:3.
По окончании встречи Костюк сразу направилась собирать вещи, в то время как россиянка подошла к судье, чтобы пожать ему руку.
Напомним, похожая история произошла после финала турнира WTA в американском Остине. Костюк победила россиянку Варвару Грачёву и отказалась пожать руку сопернице.
WTA / Alex Smith