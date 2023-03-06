Отказ украинки Костюк пожать руку россиянке Грачёвой сочли недостойным первого титула WTA

"От выходки Костюк нам ни горячо и ни холодно, но это неспортивное поведение, недостойное звания первого титула WTA. Прежде всего, Костюк дискредитирует свою честь как спортсменки. Существуют нормы спортивной этики и простого человеческого приличия, придерживаться их или нет, зависит от уровня спортсмена, масштаба его личности и воспитания", — сказал депутат в беседе с Лайфом.