Отказ украинки Костюк пожать руку россиянке Грачёвой сочли недостойным первого титула WTA
Депутат Бурлаков счёл неспортивным поведением отказ Костюк в рукопожатии Грачёвой
Марта Костюк и Варвара Грачева. Обложка © Getty Images / Christopher Pike, © Getty Images / Quinn Rooney
Депутат Госдумы, спортсмен-паралимпиец Сергей Бурлаков назвал неспортивным поведение украинской теннисистки Марты Костюк, отказавшейся пожать руку россиянке Варваре Грачёвой после победы над нею в финале турнира в США.
"От выходки Костюк нам ни горячо и ни холодно, но это неспортивное поведение, недостойное звания первого титула WTA. Прежде всего, Костюк дискредитирует свою честь как спортсменки. Существуют нормы спортивной этики и простого человеческого приличия, придерживаться их или нет, зависит от уровня спортсмена, масштаба его личности и воспитания", — сказал депутат в беседе с Лайфом.
Он также поздравил Грачёву с выступлением в финале и подчеркнул, что страна гордится россиянкой вне зависимости от завоёванных титулов.
Напомним, Костюк победила Грачёву и завоевала первый в своей карьере титул WTA. Для россиянки этот финал тоже стал дебютным. После игры украинка отказалась пожать руку сопернице.