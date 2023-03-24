"Её выбор": Теннисистка Потапова отреагировала на отказ украинки Костюк от рукопожатия

Отказ украинской теннисистки Марты Костюк в рукопожатии после матча был ожидаемым. Как рассказала Daily Mail соперница украинки по игре Анастасия Потапова, это был её выбор.

"Я этого ожидала. Очевидно, это её выбор. Я так понимаю, что я здесь, чтобы играть в теннис, чтобы забыть о других вещах", — призналась россиянка.

Вместе с этим спортсменка прокомментировала выход на корт в футболке московского футбольного клуба "Спартак" на турнире в Индиан-Уэллсе, что вызвало осуждение в Сети. Потапова за поступок получила предупреждение от WTA, но сама она уверяет, что на футболке "никаких политических заявлений не было". По словам теннисистки, она с детства является ярой фанаткой футбольного клуба и злого умысла в её действиях не было.