"Её выбор": Теннисистка Потапова отреагировала на отказ украинки Костюк от рукопожатия
Теннисистка Потапова: Отказ Костюк от рукопожатий был ожидаем
Российская теннисистка Анастасия Потапова. Обложка © ТАСС / EPA / FAZRY ISMAIL
Отказ украинской теннисистки Марты Костюк в рукопожатии после матча был ожидаемым. Как рассказала Daily Mail соперница украинки по игре Анастасия Потапова, это был её выбор.
"Я этого ожидала. Очевидно, это её выбор. Я так понимаю, что я здесь, чтобы играть в теннис, чтобы забыть о других вещах", — призналась россиянка.
Вместе с этим спортсменка прокомментировала выход на корт в футболке московского футбольного клуба "Спартак" на турнире в Индиан-Уэллсе, что вызвало осуждение в Сети. Потапова за поступок получила предупреждение от WTA, но сама она уверяет, что на футболке "никаких политических заявлений не было". По словам теннисистки, она с детства является ярой фанаткой футбольного клуба и злого умысла в её действиях не было.
Напомним, украинская теннисистка Марта Костюк не пожала руку сопернице из России после матча. Это произошло после того, как Анастасия Потапова уверенно разобралась с ней во втором круге турнира в Майами со счётом 6:1, 6:3. Похожая история произошла после финала турнира WTA в американском Остине. Костюк победила россиянку Варвару Грачёву и отказалась пожать руку сопернице.