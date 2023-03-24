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24 марта, 12:43

"Её выбор": Теннисистка Потапова отреагировала на отказ украинки Костюк от рукопожатия

Теннисистка Потапова: Отказ Костюк от рукопожатий был ожидаем

<p>Российская теннисистка Анастасия Потапова. Обложка © ТАСС / EPA / FAZRY ISMAIL</p>

Российская теннисистка Анастасия Потапова. Обложка © ТАСС / EPA / FAZRY ISMAIL

Отказ украинской теннисистки Марты Костюк в рукопожатии после матча был ожидаемым. Как рассказала Daily Mail соперница украинки по игре Анастасия Потапова, это был её выбор.

"Я этого ожидала. Очевидно, это её выбор. Я так понимаю, что я здесь, чтобы играть в теннис, чтобы забыть о других вещах", — призналась россиянка.

Вместе с этим спортсменка прокомментировала выход на корт в футболке московского футбольного клуба "Спартак" на турнире в Индиан-Уэллсе, что вызвало осуждение в Сети. Потапова за поступок получила предупреждение от WTA, но сама она уверяет, что на футболке "никаких политических заявлений не было". По словам теннисистки, она с детства является ярой фанаткой футбольного клуба и злого умысла в её действиях не было.

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Напомним, украинская теннисистка Марта Костюк не пожала руку сопернице из России после матча. Это произошло после того, как Анастасия Потапова уверенно разобралась с ней во втором круге турнира в Майами со счётом 6:1, 6:3. Похожая история произошла после финала турнира WTA в американском Остине. Костюк победила россиянку Варвару Грачёву и отказалась пожать руку сопернице.

Оксана Попова
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