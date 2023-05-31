Латвийская теннисистка громко выругалась матом на русском

Латвийская теннисистка Елена Остапенко покрыла отборным русским матом одного из членов своей команды по ходу матча второго круга на Открытом чемпионате Франции ("Ролан Гаррос").

Латышка Остапенко выругалась отборным русским матом по ходу матча "Ролан Гаррос". Видео © Telegram / Первая ракетка

Инцидент произошёл в первом сете, когда счёт был 4:1 в пользу соперницы латышки — американки Пейтон Стирс. По ходу игры Остапенко начала материться на кого-то из своей команды. В частности, она призвала сидящую на трибунах женщину закрыть рот и убираться с матча. Как правило, вместе с командой 25-летней спортсменки сидят её тренер и мать.

Встреча теннисисток, которая проходила в Париже, завершилась с общим счетом счётом 3:6, 6:1, 2:6 в пользу представительницы США.