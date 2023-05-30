Российская теннисистка в 16 лет вышла во второй круг "Ролан Гаррос"

Российская теннисистка Мирра Андреева в первом круге Открытого чемпионата Франции ("Ролан Гаррос") обыграла американку Элисон Риске. Встреча, которая проходила в Париже, завершилась со счётом 6:2, 6:1.

В ходе игры 16-летняя россиянка реализовала пять из шести брейк-поинтов, а её соперница — один из четырёх. Длительность поединка составила 56 минут. Во втором круге "Ролан Гаррос" Андреева сыграет с представительницей Франции Диан Парри, которая обыграла украинку Ангелину Калинину.