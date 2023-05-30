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30 мая, 12:30

Российская теннисистка в 16 лет вышла во второй круг "Ролан Гаррос"

Россиянка Мирра Андреева вышла во второй круг "Ролан Гаррос"

Российская теннисистка Мирра Андреева в первом круге Открытого чемпионата Франции ("Ролан Гаррос") обыграла американку Элисон Риске. Встреча, которая проходила в Париже, завершилась со счётом 6:2, 6:1.

В ходе игры 16-летняя россиянка реализовала пять из шести брейк-поинтов, а её соперница — один из четырёх. Длительность поединка составила 56 минут. Во втором круге "Ролан Гаррос" Андреева сыграет с представительницей Франции Диан Парри, которая обыграла украинку Ангелину Калинину.

Вторая ракетка России Кудерметова уступила на старте "Ролан Гаррос"

Вторая ракетка России Кудерметова уступила на старте "Ролан Гаррос"

Ранее Лайф рассказывал, что французы разнесли украинскую теннисистку Костюк, возмутившуюся свистом в её адрес. Пользователи выразили сожаление, что соревнования превращаются в политический форум, и призвали оставлять всё, что не касается спорта, в раздевалке.

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ТАСС / AP / Manu Fernandez

Наталья Исакова
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