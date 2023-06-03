Уроженка Москвы подцепила вирус в Париже и снялась с "Ролан Гаррос"

Выступающая за Казахстан четвёртая ракетка мира Елена Рыбакина отказалась от продолжения участия в Открытом чемпионате Франции по теннису. Ей пришлось сняться с соревнований из-за вирусной инфекции.

"Я была у врача, мне сказали, что здесь, в Париже, гуляет вирусная инфекция. Думаю, из-за моей аллергии иммунная система просто упала, и я что-то подцепила", — приводит слова спортсменки Женская теннисная ассоциация (WTA).

Уроженка Москвы рассказала, что она плохо спала, было трудно бегать и даже дышать. Также её мучала повышенная температура, лихорадка и головная боль. Рыбакина призналась, что очень расстроена из-за решения покинуть соревнования, однако добавила, что постарается побыстрее восстановиться и сделать всё возможное, чтобы вернуться в строй к травяному сезону.