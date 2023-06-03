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3 июня, 12:42

Уроженка Москвы подцепила вирус в Париже и снялась с "Ролан Гаррос"

Елена Рыбакина снялась с Открытого чемпионата Франции по теннису из-за вируса

<p>Теннисистка Елена Рыбакина. Обложка © ТАСС / EPA / FABIO FRUSTACI</p>

Теннисистка Елена Рыбакина. Обложка © ТАСС / EPA / FABIO FRUSTACI

Выступающая за Казахстан четвёртая ракетка мира Елена Рыбакина отказалась от продолжения участия в Открытом чемпионате Франции по теннису. Ей пришлось сняться с соревнований из-за вирусной инфекции.

"Я была у врача, мне сказали, что здесь, в Париже, гуляет вирусная инфекция. Думаю, из-за моей аллергии иммунная система просто упала, и я что-то подцепила", — приводит слова спортсменки Женская теннисная ассоциация (WTA).

Уроженка Москвы рассказала, что она плохо спала, было трудно бегать и даже дышать. Также её мучала повышенная температура, лихорадка и головная боль. Рыбакина призналась, что очень расстроена из-за решения покинуть соревнования, однако добавила, что постарается побыстрее восстановиться и сделать всё возможное, чтобы вернуться в строй к травяному сезону.

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В третьем круге Рыбакина должна была играть против испанки Сары Соррибес Тормо. Ранее казахстанская теннисистка победила Бренду Фрухвиртову и Линду Носкову из Чехии. А в апреле Рыбакина поддержала решение вернуть россиян на Уимблдон в 2023 году. К слову, именно она выиграла прошлый турнир.

Николь Вербер
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