Уроженка Москвы подцепила вирус в Париже и снялась с "Ролан Гаррос"
Елена Рыбакина снялась с Открытого чемпионата Франции по теннису из-за вируса
Теннисистка Елена Рыбакина. Обложка © ТАСС / EPA / FABIO FRUSTACI
Выступающая за Казахстан четвёртая ракетка мира Елена Рыбакина отказалась от продолжения участия в Открытом чемпионате Франции по теннису. Ей пришлось сняться с соревнований из-за вирусной инфекции.
"Я была у врача, мне сказали, что здесь, в Париже, гуляет вирусная инфекция. Думаю, из-за моей аллергии иммунная система просто упала, и я что-то подцепила", — приводит слова спортсменки Женская теннисная ассоциация (WTA).
Уроженка Москвы рассказала, что она плохо спала, было трудно бегать и даже дышать. Также её мучала повышенная температура, лихорадка и головная боль. Рыбакина призналась, что очень расстроена из-за решения покинуть соревнования, однако добавила, что постарается побыстрее восстановиться и сделать всё возможное, чтобы вернуться в строй к травяному сезону.
В третьем круге Рыбакина должна была играть против испанки Сары Соррибес Тормо. Ранее казахстанская теннисистка победила Бренду Фрухвиртову и Линду Носкову из Чехии. А в апреле Рыбакина поддержала решение вернуть россиян на Уимблдон в 2023 году. К слову, именно она выиграла прошлый турнир.