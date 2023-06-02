Украинка Свитолина объяснила отказ от рукопожатия с Блинковой на "Ролан Гаррос"

Украинская теннисистка Элина Свитолина рассказала, почему не пожала руку россиянке Анне Блинковой после победы над конкуренткой в третьем круге "Ролан Гаррос" в Париже.

"Всё началось с правительства Украины, которое встречалось с правительством России. Они были против того, чтобы пожимать руки, потому что не разделяют с ними ценности. И из-за того, что делает Россия. Оттуда и пошло", — сказала Свитолина на пресс-конференции.

Блинкова уступила Свитолиной со счётом 6:2, 2:6, 5:7 и не смогла выйти в 1/8 финала. За выход в четвертьфинал "Ролан Гаррос" украинская теннисистка поборется с ещё одной россиянкой — девятой сеяной Дарьей Касаткиной.