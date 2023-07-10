Свитолина выступила за отмену рукопожатий между теннисистами из России и с Украины

Международные теннисные организации должны официально объявить об отмене рукопожатий между украинскими и российскими спортсменами. Об этом на пресс-конференции после матча четвёртого круга Уимблдона против белоруски Виктории Азаренко заявила украинская теннисистка Элина Свитолина.

"Я думаю, теннисным организациям следовало бы выступить с официальным заявлением, что украинские спортсмены не будут обмениваться рукопожатиями с представителями России и Белоруссии", — сказала Свитолина.