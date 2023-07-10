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10 июля, 00:12

Свитолина выступила за отмену рукопожатий между теннисистами из России и с Украины

Международные теннисные организации должны официально объявить об отмене рукопожатий между украинскими и российскими спортсменами. Об этом на пресс-конференции после матча четвёртого круга Уимблдона против белоруски Виктории Азаренко заявила украинская теннисистка Элина Свитолина.

"Я думаю, теннисным организациям следовало бы выступить с официальным заявлением, что украинские спортсмены не будут обмениваться рукопожатиями с представителями России и Белоруссии", — сказала Свитолина.

Украинка Свитолина и белоруска Азаренко на Уимблдоне обошлись без рукопожатий

Украинка Свитолина и белоруска Азаренко на Уимблдоне обошлись без рукопожатий

Азаренко в ходе пресс-конференции заявила, что уважает решение Свитолиной не жать руку спортсменам из России и Белоруссии.

Напомним, Свитолина уже не раз отказывалась от рукопожатий с российскими и белорусскими соперницами. Так, на "Ролан Гаррос" она проигнорировала представительницу Белоруссии Арину Соболенко и россиянку Анну Блинкову. Другая российская теннисистка, Дарья Касаткина, вместо рукопожатия показала сопернице после поражения большой палец.

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Wikipedia

Юлия Коновалова
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