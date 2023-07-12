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12 июля, 17:18

Медведев впервые добрался до полуфинала Уимблдона

Медведев победил американца Юбенкса и впервые вышел в полуфинал Уимблдона

Российский теннисист Даниил Медведев обыграл американца Кристофера Юбенкса и впервые вышел в полуфинал Уимблдона.

Поединок, который длился 2 часа 57 минут, закончился со счётом 6:4, 1:6, 4:6, 7:6 (7:4), 6:1. В полуфинале Медведев сыграет с победителем поединка между испанцем Карлосом Алькарасом и датчанином Хольгером Руне. Отметим, что до этого 27-летний россиянин никогда не играл в полуфинале Уимблдона, его лучшим результатом на турнире был четвёртый круг в 2021 году.

Рублёв проиграл Джоковичу в четвертьфинале Уимблдона

Рублёв проиграл Джоковичу в четвертьфинале Уимблдона

Ранее сообщалось, что российский теннисист Роман Сафиуллин в четвертьфинале Уимблдона проиграл итальянцу Яннику Синнеру со счётом 4:6, 6:3, 2:6, 2:6. Встреча Сафиуллина и Синнера продолжалась 2 часа 17 минут.

Обложка ©

Getty Images / Steven Paston / PA Images

Наталья Исакова
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