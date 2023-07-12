Медведев впервые добрался до полуфинала Уимблдона

Поединок, который длился 2 часа 57 минут, закончился со счётом 6:4, 1:6, 4:6, 7:6 (7:4), 6:1. В полуфинале Медведев сыграет с победителем поединка между испанцем Карлосом Алькарасом и датчанином Хольгером Руне. Отметим, что до этого 27-летний россиянин никогда не играл в полуфинале Уимблдона, его лучшим результатом на турнире был четвёртый круг в 2021 году.