Рублёв проиграл Джоковичу в четвертьфинале Уимблдона

Российский теннисист Андрей Рублёв проиграл второй ракетке мира, сербу Новаку Джоковичу, в четвертьфинальном матче Уимблдона. Встреча, которая продолжилась 2 часа 47 минут, завершилась счётом 4:6, 6:1, 6:4, 6:3.

Джокович, который получил 2-й номер посева, обыграл Рублёва (7-й номер посева), который впервые дошёл до этой стадии на Уимблдоне. В полуфинале серб встретится с итальянцем Янником Синнером (8-й номер посева), который в четвертьфинале победил россиянина Романа Сафиуллина (без номера посева).