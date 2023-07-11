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11 июля, 19:18

Рублёв проиграл Джоковичу в четвертьфинале Уимблдона

Российский теннисист Рублёв проиграл сербу Джоковичу в четвертьфинале Уимблдона

<p>Российский теннисист Андрей Рублёв. Обложка © ТАСС / Zuma / Panoramic</p>

Российский теннисист Андрей Рублёв. Обложка © ТАСС / Zuma / Panoramic

Российский теннисист Андрей Рублёв проиграл второй ракетке мира, сербу Новаку Джоковичу, в четвертьфинальном матче Уимблдона. Встреча, которая продолжилась 2 часа 47 минут, завершилась счётом 4:6, 6:1, 6:4, 6:3.

Джокович, который получил 2-й номер посева, обыграл Рублёва (7-й номер посева), который впервые дошёл до этой стадии на Уимблдоне. В полуфинале серб встретится с итальянцем Янником Синнером (8-й номер посева), который в четвертьфинале победил россиянина Романа Сафиуллина (без номера посева).

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Ранее также стало известно, что российский теннисист Роман Сафиуллин в четвертьфинале Уимблдона проиграл итальянцу Яннику Синнеру со счётом 4:6, 6:3, 2:6, 2:6. Встреча Сафиуллина и Синнера продолжалась 2 часа 17 минут.

Оксана Попова
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