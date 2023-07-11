Россиянин Сафиуллин не прошёл в полуфинал Уимблдона, уступив Синнеру

Встреча Сафиуллина и Синнера продолжалась 2 часа 17 минут. За это время 25-летний российский спортсмен исполнил восемь эйсов, допустил семь двойных ошибок и реализовал два брейк-пойнта из пяти. На счету итальянца 14 подач навылет, шесть реализованных брейк-пойнтов из 12 и две двойные ошибки.