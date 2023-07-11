Россиянин Сафиуллин не прошёл в полуфинал Уимблдона, уступив Синнеру
Российский теннисист Роман Сафиуллин в четвертьфинале Уимблдона проиграл итальянцу Яннику Синнеру со счётом 4:6, 6:3, 2:6, 2:6.
Встреча Сафиуллина и Синнера продолжалась 2 часа 17 минут. За это время 25-летний российский спортсмен исполнил восемь эйсов, допустил семь двойных ошибок и реализовал два брейк-пойнта из пяти. На счету итальянца 14 подач навылет, шесть реализованных брейк-пойнтов из 12 и две двойные ошибки.
В следующем раунде Синнер сыграет с победителем поединка между россиянином Андреем Рублёвым и сербом Новаком Джоковичем.
Ранее Лайф сообщал, что российский теннисист Даниил Медведев впервые в карьере вышел в четвертьфинал Уимблдона. В матче четвёртого круга он играл с чехом Иржи Легечкой.
ТАСС / AP / Alberto Pezzali