Россиянин Рублёв вышел в четвертьфинал Открытого чемпионата США по теннису

Российский теннисист Андрей Рублёв вышел в четвертьфинал проходящего в Нью-Йорке Открытого чемпионата США (US Open) по теннису, обыграв британца Джека Дрейпера.

В 1/8 финала Рублёв одержал победу над британцем со счётом 6:3, 3:6, 6:3, 6:4 (поединок длился 2 часа 44 минуты). В четвертьфинале россиянин сыграет с победителем матча между Даниилом Медведевым и австралийцем Алексом де Минором.