Россиянин Рублёв вышел в четвертьфинал Открытого чемпионата США по теннису
Рублёв победил Дрейпера и вышел в 1/4 финала Открытого чемпионата США по теннису
Российский теннисист Андрей Рублёв. Обложка © ТАСС / Seth Wenig / AP
Российский теннисист Андрей Рублёв вышел в четвертьфинал проходящего в Нью-Йорке Открытого чемпионата США (US Open) по теннису, обыграв британца Джека Дрейпера.
В 1/8 финала Рублёв одержал победу над британцем со счётом 6:3, 3:6, 6:3, 6:4 (поединок длился 2 часа 44 минуты). В четвертьфинале россиянин сыграет с победителем матча между Даниилом Медведевым и австралийцем Алексом де Минором.
Ранее Лайф писал, что российский теннисист Даниил Медведев обыграл представителя Аргентины Себастьяна Баэса в третьем круге Открытого чемпионата США (US Open). Поединок завершился со счётом 6:2, 6:2, 7:6 (8:6).