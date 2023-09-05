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4 сентября, 21:25

Россиянин Рублёв вышел в четвертьфинал Открытого чемпионата США по теннису

Рублёв победил Дрейпера и вышел в 1/4 финала Открытого чемпионата США по теннису

<p>Российский теннисист Андрей Рублёв. Обложка © ТАСС / Seth Wenig / AP </p>

Российский теннисист Андрей Рублёв. Обложка © ТАСС / Seth Wenig / AP

Российский теннисист Андрей Рублёв вышел в четвертьфинал проходящего в Нью-Йорке Открытого чемпионата США (US Open) по теннису, обыграв британца Джека Дрейпера.

В 1/8 финала Рублёв одержал победу над британцем со счётом 6:3, 3:6, 6:3, 6:4 (поединок длился 2 часа 44 минуты). В четвертьфинале россиянин сыграет с победителем матча между Даниилом Медведевым и австралийцем Алексом де Минором.

Россиянин Андрей Рублёв стартовал на Уимблдоне с победы над Перселлом

Россиянин Андрей Рублёв стартовал на Уимблдоне с победы над Перселлом

Ранее Лайф писал, что российский теннисист Даниил Медведев обыграл представителя Аргентины Себастьяна Баэса в третьем круге Открытого чемпионата США (US Open). Поединок завершился со счётом 6:2, 6:2, 7:6 (8:6).

Андрей Соловьёв
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