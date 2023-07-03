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3 июля, 12:56

Россиянин Андрей Рублёв стартовал на Уимблдоне с победы над Перселлом

Российский теннисист Андрей Рублёв одержал убедительную победу над австралийцем Максом Перселлом в матче первого круга Уимблдона, проходящем на травяных кортах в британской столице.

Игра закончилась со счётом 6:3, 7:5, 6:4 в пользу 25-летнего спортсмена из России, который был посеян на турнире под седьмым номером. Встреча продлилась почти полтора часа. Далее Рублёва ждёт матч с победителем поединка между соотечественником Асланом Карацевым и французом Люкой Ван Ашем. Сейчас действующий чемпион Уимблдона — сербский теннисист Новак Джокович.

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Напомним, соревнования пройдут в Лондоне с 3 по 16 июля. Российский теннисист Карен Хачанов снялся с Уимблдона из-за травмы. Перелом кости был вызван "усталостным разрушением из-за повторяющейся нагрузки".

Обложка ©

ТАСС / EPA / ADAM VAUGHAN

Татьяна Миссуми
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