Россиянин Андрей Рублёв стартовал на Уимблдоне с победы над Перселлом

Российский теннисист Андрей Рублёв одержал убедительную победу над австралийцем Максом Перселлом в матче первого круга Уимблдона, проходящем на травяных кортах в британской столице.

Игра закончилась со счётом 6:3, 7:5, 6:4 в пользу 25-летнего спортсмена из России, который был посеян на турнире под седьмым номером. Встреча продлилась почти полтора часа. Далее Рублёва ждёт матч с победителем поединка между соотечественником Асланом Карацевым и французом Люкой Ван Ашем. Сейчас действующий чемпион Уимблдона — сербский теннисист Новак Джокович.