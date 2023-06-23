Российский теннисист Хачанов снялся с Уимблдона из-за стрессового перелома

Российский теннисист Карен Хачанов снялся с Уимблдона из-за травмы. Об этом сообщается на официальном сайте соревнований, которые пройдут с 3 по 16 июля на травяных кортах в Лондоне.

У спортсмена "стрессовый перелом", более точная информация не приводится. Данное повреждение — это перелом кости, вызванный усталостным разрушением из-за повторяющейся нагрузки. Вместо россиянина в основную сетку Уимблдона попадёт аргентинец Хуан Мануэль Серундоло.

Ранее из-за травмы Хачанов отказался от участия в турнире в немецком Галле. Он получил повреждение на турнире "Ролан Гаррос", где дошёл до четвертьфинала.