Теннисист Андрей Рублёв вышел в четвертьфинал турнира в Галле
Теннисист Андрей Рублёв. Обложка © ТАСС / IMAGO / Claus Bergmann
Российский теннисист Андрей Рублёв одержал победу над немцем Янником Ханфманном в матче второго круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в германском Галле и вышел в четвертьфинал.
Встреча закончилась со счётом 7:6 (8:6), 6:3 в пользу россиянина, получившего на турнире 3-й номер посева. Его соперник выступал без номера посева. Теперь Рублёву предстоит сразиться с победителем матча между нидерландцем Таллоном Грикспуром и поляком Хубертом Хуркачем (6-й номер посева).
Ранее Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) опубликовала обновлённый рейтинг в одиночном разряде. Впервые в истории в десятку лучших вошли сразу три россиянина — Даниил Медведев, Андрей Рублёв и Карен Хачанов.