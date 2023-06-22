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22 июня, 18:17

Теннисист Андрей Рублёв вышел в четвертьфинал турнира в Галле

<p>Теннисист Андрей Рублёв. Обложка © ТАСС / IMAGO / Claus Bergmann</p>

Теннисист Андрей Рублёв. Обложка © ТАСС / IMAGO / Claus Bergmann

Российский теннисист Андрей Рублёв одержал победу над немцем Янником Ханфманном в матче второго круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в германском Галле и вышел в четвертьфинал.

Встреча закончилась со счётом 7:6 (8:6), 6:3 в пользу россиянина, получившего на турнире 3-й номер посева. Его соперник выступал без номера посева. Теперь Рублёву предстоит сразиться с победителем матча между нидерландцем Таллоном Грикспуром и поляком Хубертом Хуркачем (6-й номер посева).

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Ранее Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) опубликовала обновлённый рейтинг в одиночном разряде. Впервые в истории в десятку лучших вошли сразу три россиянина — Даниил Медведев, Андрей Рублёв и Карен Хачанов.

Андрей Бражников
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