Теннисист Андрей Рублёв вышел в четвертьфинал турнира в Галле

Российский теннисист Андрей Рублёв одержал победу над немцем Янником Ханфманном в матче второго круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в германском Галле и вышел в четвертьфинал.

Встреча закончилась со счётом 7:6 (8:6), 6:3 в пользу россиянина, получившего на турнире 3-й номер посева. Его соперник выступал без номера посева. Теперь Рублёву предстоит сразиться с победителем матча между нидерландцем Таллоном Грикспуром и поляком Хубертом Хуркачем (6-й номер посева).