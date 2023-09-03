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3 сентября, 05:57

Россиянин Медведев пробился в 1/8 финала Открытого чемпионата США

Медведев обыграл аргентинца Баэса в третьем круге US Open

Российский теннисист Даниил Медведев обыграл представителя Аргентины Себастьяна Баэса в третьем круге Открытого чемпионата США (US Open). Поединок завершился со счётом 6:2, 6:2, 7:6 (8:6).

В следующем круге 27-летнему россиянину, который занимает третье место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), предстоит сыграть с австралийцем Алексом де Минауром.

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А ранее Лайф рассказывал, что в 1/8 финала турнира пробился Андрей Рублёв. В четвёртом круге US Open 25-летний россиянин встретится с британцем Джеком Дрейпером.

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ТАСС / AP / Frank Franklin II

Иван Косицын
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