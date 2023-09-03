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2 сентября, 22:25

Теннисист Рублёв пробился в 1/8 финала Открытого чемпионата США

Рублёв обыграл француза Риндеркнеха в третьем круге US Open

Именитый российский теннисист Андрей Рублёв обыграл представителя Франции Артура Риндеркнеха в третьем круге Открытого чемпионата США (US Open) и вышел в 1/8 финала. Соревнования проходят в Нью-Йорке.

Встреча продолжалась около двух с половиной часов. Француз выиграл в первом сете, однако три последующих остались за Рублёвым (3:6, 6:3, 6:1, 7:5). В следующем круге 25-летний россиянин встретится с британцем Джеком Дрейпером.

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А ранее в четвёртый круг Открытого чемпионата США вышла российская теннисистка Дарья Касаткина. В 1/8 финала она сыграет со второй ракеткой мира белоруской Ариной Соболенко.

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X / Andrey Rublev

Лариса Сафронова
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