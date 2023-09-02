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2 сентября, 17:45

Российская теннисистка Дарья Касаткина вышла в четвёртый круг US Open

Российская теннисистка Дарья Касаткина победила бельгийку Грет Миннен в матче третьего круга Открытого чемпионата США (US Open) в Нью-Йорке. Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:4, наша соотечественница была посеяна под 13-м номером.

В следующем круге Касаткина сыграет со второй ракеткой мира белоруской Ариной Соболенко. На данный момент 26-летняя спортсменка занимает 14-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), на её счету шесть титулов в организации.

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Ранее Дарья Касаткина победила американку Софию Кенин, игра закончилась со счётом 2:6, 6:4, 6:4. Игра продолжалась два часа 21 минуту.

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ТАСС / AP / Andres Kudacki

Матвей Константинов
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