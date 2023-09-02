Российская теннисистка Дарья Касаткина вышла в четвёртый круг US Open

Российская теннисистка Дарья Касаткина победила бельгийку Грет Миннен в матче третьего круга Открытого чемпионата США (US Open) в Нью-Йорке. Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:4, наша соотечественница была посеяна под 13-м номером.

В следующем круге Касаткина сыграет со второй ракеткой мира белоруской Ариной Соболенко. На данный момент 26-летняя спортсменка занимает 14-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), на её счету шесть титулов в организации.