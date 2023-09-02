Российская теннисистка Дарья Касаткина вышла в четвёртый круг US Open
Российская теннисистка Дарья Касаткина победила бельгийку Грет Миннен в матче третьего круга Открытого чемпионата США (US Open) в Нью-Йорке. Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:4, наша соотечественница была посеяна под 13-м номером.
В следующем круге Касаткина сыграет со второй ракеткой мира белоруской Ариной Соболенко. На данный момент 26-летняя спортсменка занимает 14-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), на её счету шесть титулов в организации.
Ранее Дарья Касаткина победила американку Софию Кенин, игра закончилась со счётом 2:6, 6:4, 6:4. Игра продолжалась два часа 21 минуту.
ТАСС / AP / Andres Kudacki