Касаткина одержала волевую победу над Кенин и вышла в третий круг US Open

Россиянка Дарья Касаткина в тяжёлом матче переиграла американку Софию Кенин и вышла в третий круг Открытого чемпионата США по теннису (US Open). Поединок продолжался два часа 21 минуту и завершился в трёх сетах со счётом 2:6, 6:4, 6:4.