Касаткина одержала волевую победу над Кенин и вышла в третий круг US Open
Россиянка Дарья Касаткина в тяжёлом матче переиграла американку Софию Кенин и вышла в третий круг Открытого чемпионата США по теннису (US Open). Поединок продолжался два часа 21 минуту и завершился в трёх сетах со счётом 2:6, 6:4, 6:4.
Соперницей Касаткиной за выход в 1/8 финала станет либо бельгийка Гретье Миннен, либо американка Сачия Викери.
В свою очередь, Анастасия Павлюченкова проиграла украинке Элине Свитолиной и завершила борьбу на US Open. Встреча второго круга завершилась в трёх сетах со счётом 7:5, 4:6, 4:6.
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