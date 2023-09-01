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1 сентября, 01:50

Касаткина одержала волевую победу над Кенин и вышла в третий круг US Open

Россиянка Дарья Касаткина в тяжёлом матче переиграла американку Софию Кенин и вышла в третий круг Открытого чемпионата США по теннису (US Open). Поединок продолжался два часа 21 минуту и завершился в трёх сетах со счётом 2:6, 6:4, 6:4.

Соперницей Касаткиной за выход в 1/8 финала станет либо бельгийка Гретье Миннен, либо американка Сачия Викери.

Александрова обыграла украинку Цуренко и вышла в третий круг US Open

Александрова обыграла украинку Цуренко и вышла в третий круг US Open

В свою очередь, Анастасия Павлюченкова проиграла украинке Элине Свитолиной и завершила борьбу на US Open. Встреча второго круга завершилась в трёх сетах со счётом 7:5, 4:6, 4:6.

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X / US Open Tennis

Артур Лапсаков
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