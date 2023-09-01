Павлюченкова проиграла украинке Свитолиной и завершила борьбу на US Open

Россиянка Анастасия Павлюченкова уступила украинке Элине Свитолиной во втором круге Открытого чемпионата США (US Open) и завершила борьбу. Результат встречи — 7:5, 4:6, 4:6.

За выход в следующий раунд Свитолина поборется либо с румынкой Патричией-Марией Циг, либо с американкой Джессикой Пегулой.

Александрова обыграла украинку Цуренко и вышла в третий круг US Open

Ранее Лайф рассказывал, что Даниил Медведев уверенно прошёл первый круг US Open. Во втором раунде его соперником станет австралиец Кристофер О'Коннелл, встреча состоится в ночь на 1 сентября.