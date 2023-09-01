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31 августа, 22:51

Павлюченкова проиграла украинке Свитолиной и завершила борьбу на US Open

Россиянка Анастасия Павлюченкова уступила украинке Элине Свитолиной во втором круге Открытого чемпионата США (US Open) и завершила борьбу. Результат встречи — 7:5, 4:6, 4:6.

За выход в следующий раунд Свитолина поборется либо с румынкой Патричией-Марией Циг, либо с американкой Джессикой Пегулой.

Александрова обыграла украинку Цуренко и вышла в третий круг US Open

Александрова обыграла украинку Цуренко и вышла в третий круг US Open

Ранее Лайф рассказывал, что Даниил Медведев уверенно прошёл первый круг US Open. Во втором раунде его соперником станет австралиец Кристофер О'Коннелл, встреча состоится в ночь на 1 сентября.

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X / Anastasia Pavlyuchenkova

Артур Лапсаков
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