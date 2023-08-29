Теннисист Медведев разгромил венгра Балажа в матче первого круга US Open

Первая ракетка России Даниил Медведев победил венгра Аттилу Балажа в матче первого круга Открытого чемпионата США (US Open, входит в категорию Большого шлема). Встреча, которая прошла в Нью-Йорке, завершилась со счётом 6:1, 6:1, 6:0.

В следующем матче 27-летний российский теннисист, посеянный на турнире под третьим номером, сыграет с победителем матча между австралийцами Максом Пёрселлом и Кристофером О’Коннеллом (оба — без номера посева). Открытый чемпионат США завершится 9 сентября. Общий призовой фонд турнира составляет рекордные 65 миллионов долларов.