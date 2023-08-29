Регион

Уведомления отключены

29 августа, 18:08

Теннисист Медведев разгромил венгра Балажа в матче первого круга US Open

Первая ракетка России Даниил Медведев победил венгра Аттилу Балажа в матче первого круга Открытого чемпионата США (US Open, входит в категорию Большого шлема). Встреча, которая прошла в Нью-Йорке, завершилась со счётом 6:1, 6:1, 6:0.

В следующем матче 27-летний российский теннисист, посеянный на турнире под третьим номером, сыграет с победителем матча между австралийцами Максом Пёрселлом и Кристофером О’Коннеллом (оба — без номера посева). Открытый чемпионат США завершится 9 сентября. Общий призовой фонд турнира составляет рекордные 65 миллионов долларов.

Екатерина Александрова проиграла в финале турнира WTA 250 в Кливленде

Екатерина Александрова проиграла в финале турнира WTA 250 в Кливленде

Ранее Лайф сообщал, что шведский теннисист Микаэль Имер завершил карьеру в 24 года после скандала с допингом. Спортсмен пропустил три проверки на допинг в 2021 году, что запрещается правилами Международной федерации тенниса (ITF), и получил дисквалификацию на 18 месяцев.

Обложка ©

Getty Images / Thomas Kronsteiner

Наталья Исакова
  • Новости
  • Теннис
  • Даниил Медведев
  • Спорт

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров