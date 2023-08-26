Екатерина Александрова проиграла в финале турнира WTA 250 в Кливленде

Россиянка Екатерина Александрова проиграла испанке Саре Соррибес Тормо в финале теннисного турнира категории WTA 250 в Кливленде (США). Поединок завершился в трёх сетах со счётом 6:3,4:6, 4:6.

Встреча продолжалась 2 часа 28 минут.

Это был последний турнир перед стартующим в понедельник, 28 августа, Открытым чемпионатом США (входит в категорию Большого шлема). В первом круге соперницей Александровой станет канадская спортсменка Лейла Фернандес.