Екатерина Александрова проиграла в финале турнира WTA 250 в Кливленде
Екатерина Александрова. Обложка © WTA / Tennis in the Land
Россиянка Екатерина Александрова проиграла испанке Саре Соррибес Тормо в финале теннисного турнира категории WTA 250 в Кливленде (США). Поединок завершился в трёх сетах со счётом 6:3,4:6, 4:6.
Встреча продолжалась 2 часа 28 минут.
Это был последний турнир перед стартующим в понедельник, 28 августа, Открытым чемпионатом США (входит в категорию Большого шлема). В первом круге соперницей Александровой станет канадская спортсменка Лейла Фернандес.
В полуфинале, напомним, Александрова победила китаянку Чжу Линь, пробившуюся в основную сетку через квалификацию.