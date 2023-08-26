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26 августа, 20:22

Екатерина Александрова проиграла в финале турнира WTA 250 в Кливленде

<p>Екатерина Александрова. Обложка © WTA / Tennis in the Land</p>

Екатерина Александрова. Обложка © WTA / Tennis in the Land

Россиянка Екатерина Александрова проиграла испанке Саре Соррибес Тормо в финале теннисного турнира категории WTA 250 в Кливленде (США). Поединок завершился в трёх сетах со счётом 6:3,4:6, 4:6.

Встреча продолжалась 2 часа 28 минут.

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Это был последний турнир перед стартующим в понедельник, 28 августа, Открытым чемпионатом США (входит в категорию Большого шлема). В первом круге соперницей Александровой станет канадская спортсменка Лейла Фернандес.

В полуфинале, напомним, Александрова победила китаянку Чжу Линь, пробившуюся в основную сетку через квалификацию.

Артур Лапсаков
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