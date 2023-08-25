Россиянка Александрова вышла в финал теннисного турнира в Кливленде

В полуфинале россиянка, посеянная на турнире под четвёртым номером, обыграла китаянку Чжу Линь, пробившуюся в основную сетку через квалификацию. Встреча завершилась в двух сетах со счётом 7:5, 6:2.

Ранее Лайф рассказывал, что шведский теннисист Микаэль Имер завершил карьеру в 24 года после скандала с допингом. Перед этим Спортивный арбитражный суд отстранил его от участия в соревнованиях на полтора года из-за трёх пропущенных допинг-тестов.