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25 августа, 20:58

Россиянка Александрова вышла в финал теннисного турнира в Кливленде

<p>Екатерина Александрова. Обложка © Twitter / <a href="https://twitter.com/WTA/status/1694818584030068847/photo/1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">wta</a></p>

Екатерина Александрова. Обложка © Twitter / wta

Российская теннисистка Екатерина Александрова вышла в финал турнира категории WTA-250 в Кливленде (США). Решающий матч состоится 26 августа.

В полуфинале россиянка, посеянная на турнире под четвёртым номером, обыграла китаянку Чжу Линь, пробившуюся в основную сетку через квалификацию. Встреча завершилась в двух сетах со счётом 7:5, 6:2.

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В финале соперницей Александровой станет победительница матча испанки Сары Соррибес-Тормо и немки Татьяны Марии.

Ранее Лайф рассказывал, что шведский теннисист Микаэль Имер завершил карьеру в 24 года после скандала с допингом. Перед этим Спортивный арбитражный суд отстранил его от участия в соревнованиях на полтора года из-за трёх пропущенных допинг-тестов.

Артур Лапсаков
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