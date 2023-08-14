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14 августа, 02:22

Людмила Самсонова впервые в карьере стала первой ракеткой России

Теннисистка Людмила Самсонова впервые в карьере стала первой ракеткой России после обновления рейтинга в одиночном разряде на сайте Женской теннисной ассоциации (WTA).

Благодаря выходу в финал "Мастерса" в Монреале (Канада), где Самсонова уступила американке Джессике Пегуле, она поднялась на шесть строчек, заняв в списке 12-ю позицию. Это позволило Людмиле опередить Дарью Касаткину (13-я), которая улучшила одну позицию.

Самсонова обыграла Рыбакину и вышла в финал турнира WTA в Монреале

Самсонова обыграла Рыбакину и вышла в финал турнира WTA в Монреале

Также среди россиянок в топ-50 находятся: Вероника Кудерметова (16-е место), Екатерина Александрова (21-е), Анастасия Потапова (27-е) и Анна Блинкова (37-е).

Ранее Лайф рассказывал, что Дарья Касаткина проиграла украинке Элине Свитолиной в США. Для соперниц эта личная встреча была восьмой в карьере и все остались за украинской спортсменкой.

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Twitter / Liudmila Samsonova

Артур Лапсаков
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