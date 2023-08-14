Теннисистка Людмила Самсонова впервые в карьере стала первой ракеткой России после обновления рейтинга в одиночном разряде на сайте Женской теннисной ассоциации (WTA).

Благодаря выходу в финал "Мастерса" в Монреале (Канада), где Самсонова уступила американке Джессике Пегуле, она поднялась на шесть строчек, заняв в списке 12-ю позицию. Это позволило Людмиле опередить Дарью Касаткину (13-я), которая улучшила одну позицию.

Также среди россиянок в топ-50 находятся: Вероника Кудерметова (16-е место), Екатерина Александрова (21-е), Анастасия Потапова (27-е) и Анна Блинкова (37-е).