Отдохнувшая пару часов Самсонова без шансов проиграла в финале турнира в Монреале

Российская теннисистка Людмила Самсонова проиграла американке Джессике Пегуле в финале турнира категории WTA-1000 в канадском Монреале. Поединок завершился со счётом 1:6, 0:6.

Полуфинальный матч с представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной Самсонова завершила буквально за пару часов до финала. Несмотря на поражение, она всё же станет первой ракеткой России после публикации обновлённого рейтинга WTA.