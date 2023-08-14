Отдохнувшая пару часов Самсонова без шансов проиграла в финале турнира в Монреале
Самсонова уступила американке Пегуле в финале турнира в Монреале
Российская теннисистка Людмила Самсонова проиграла американке Джессике Пегуле в финале турнира категории WTA-1000 в канадском Монреале. Поединок завершился со счётом 1:6, 0:6.
Полуфинальный матч с представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной Самсонова завершила буквально за пару часов до финала. Несмотря на поражение, она всё же станет первой ракеткой России после публикации обновлённого рейтинга WTA.
Ранее Лайф рассказывал, что Дарья Касаткина уступила Элине Свитолиной в США. Для соперниц эта личная встреча была восьмой в карьере и все остались за украинкой.
Twitter / Liudmila Samsonova