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2 августа, 20:25

Касаткина уступила Свитолиной в США, проиграв все восемь личных встреч

Касаткина уступила Свитолиной на турнире WTA-500 в Вашингтоне

Россиянка Дарья Касаткина проиграла украинке Элине Свитолиной и не смогла выйти в четвертьфинал теннисного турнира категории WTA-500 в Вашингтоне (США). Встреча завершилась в двух сетах со счётом 2:6, 2:6.

Это восьмая встреча соперниц с 2016 года, и во всех победу одерживала Свитолина.

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Ранее Лайф писал, что WTA следит за ситуацией с недопуском россиян и белорусов на турнир в Чехии. Позднее оказалось, что пограничники отказали в допуске на соревнования Евгении Родиной.

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WTA/Jimmie48

Артур Лапсаков
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