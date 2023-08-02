Касаткина уступила Свитолиной в США, проиграв все восемь личных встреч
Касаткина уступила Свитолиной на турнире WTA-500 в Вашингтоне
Россиянка Дарья Касаткина проиграла украинке Элине Свитолиной и не смогла выйти в четвертьфинал теннисного турнира категории WTA-500 в Вашингтоне (США). Встреча завершилась в двух сетах со счётом 2:6, 2:6.
Это восьмая встреча соперниц с 2016 года, и во всех победу одерживала Свитолина.
Ранее Лайф писал, что WTA следит за ситуацией с недопуском россиян и белорусов на турнир в Чехии. Позднее оказалось, что пограничники отказали в допуске на соревнования Евгении Родиной.
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WTA/Jimmie48