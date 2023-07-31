Российской теннисисткой, которую не впустили в Чехию на турнир WTA, оказалась Евгения Родина

34-летняя Евгения Родина планировала принять участие в турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) Prague Open. Перед этим власти Чехии запретили россиянам участвовать в соревнованиях на территории страны. 28 июля появилась информация, что чешские пограничники отказали теннисистке из России во въезде в Прагу для участия в турнире. При этом имя спортсменки не раскрывалось.

После случившегося представители WTA выступили с заявлением, в котором отметили, что все теннисисты должны иметь допуск к соревнованиям только на основании их спортивных заслуг, без какой-либо формы дискриминации. Стоит отметить, что, после того как нашей спортсменке отказали во въезде, другим россиянкам, которые должны были сыграть в квалификации турнира (Диана Шнайдер, Полина Кудерметова и Эрика Андреева), сообщили, что им "лучше не приезжать в Чехию". Ранее другая представительница РФ — Анастасия Павлюченкова — сообщила, что не сможет принять участие в турнире в Праге из-за решения чешской власти не пускать российских спортсменов.