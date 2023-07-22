WTA разберётся в скандале с разворотом российской теннисистки на границе Польши

Женская теннисная ассоциация (WTA) в курсе ситуации с российской спортсменкой Верой Звонарёвой, которую развернули прямо на границе Польши, и даст свою оценку по этому вопросу уже в процессе турнира. Так на скандал отреагировала пресс-служба организации.

"WTA в курсе ситуации с Верой Звонарёвой в Варшаве. Безопасность и благополучие всех игроков является главным приоритетом организации. Вера уехала из Польши, и мы будем оценивать этот вопрос в ходе мероприятия", — сказано в сообщении WTA в "Твиттере".