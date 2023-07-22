WTA разберётся в скандале с разворотом российской теннисистки на границе Польши
В WTA заявили, что в курсе ситуации Звонарёвой и обещали дать ей оценку
Женская теннисная ассоциация (WTA) в курсе ситуации с российской спортсменкой Верой Звонарёвой, которую развернули прямо на границе Польши, и даст свою оценку по этому вопросу уже в процессе турнира. Так на скандал отреагировала пресс-служба организации.
"WTA в курсе ситуации с Верой Звонарёвой в Варшаве. Безопасность и благополучие всех игроков является главным приоритетом организации. Вера уехала из Польши, и мы будем оценивать этот вопрос в ходе мероприятия", — сказано в сообщении WTA в "Твиттере".
Напомним, сегодня днём российскую теннисистку Веру Звонарёву развернули на границе Польши, отказавшись впустить её в страну для участия в турнире WTA в Варшаве. В МВД страны отметили, что россиянка "находится в списке лиц, чьё пребывание нежелательно" в республике. В связи с этим Звонарёва не была пропущена пограничниками, которые исходили из "соображений государственной безопасности".
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