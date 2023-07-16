Польша отказалась пустить российских теннисистов на "Челленджер"

Организаторы рекомендуют спортсменам из России и Белоруссии не заявляться на мужской турнир по теннису серии "Челленджер", который будет проводиться в польских Козерках с 14 по 19 августа. Такое заявление сегодня опубликовала пресс-служба турнира.