Польша отказалась пустить российских теннисистов на "Челленджер"
Российским теннисистам рекомендовали не заявляться на "Челленджер" в Польше
Организаторы рекомендуют спортсменам из России и Белоруссии не заявляться на мужской турнир по теннису серии "Челленджер", который будет проводиться в польских Козерках с 14 по 19 августа. Такое заявление сегодня опубликовала пресс-служба турнира.
"Учитывая ситуацию на Украине, просим игроков, представляющих Россию и Белоруссию, не подавать заявки на турнир. Игроки, представляющие Россию и Белоруссию, не будут допущены на турнир", — сказано в сообщении.
Напомним, 28 марта МОК рекомендовал допустить до соревнований российских и белорусских атлетов, но только в нейтральном статусе и при условии осуждения СВО. В командных видах спорта им выступать полностью запрещено. Глава ОКР Станислав Поздняков обвинил МОК в нарушении прав человека, а в МИД РФ назвали требования "экспериментом над человечностью". А Дмитрий Губерниев уверен, что на таких условиях россияне и сами "никуда не поедут".
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