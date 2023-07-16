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16 июля, 09:18

Польша отказалась пустить российских теннисистов на "Челленджер"

Российским теннисистам рекомендовали не заявляться на "Челленджер" в Польше

Организаторы рекомендуют спортсменам из России и Белоруссии не заявляться на мужской турнир по теннису серии "Челленджер", который будет проводиться в польских Козерках с 14 по 19 августа. Такое заявление сегодня опубликовала пресс-служба турнира.

"Учитывая ситуацию на Украине, просим игроков, представляющих Россию и Белоруссию, не подавать заявки на турнир. Игроки, представляющие Россию и Белоруссию, не будут допущены на турнир", сказано в сообщении.

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Напомним, 28 марта МОК рекомендовал допустить до соревнований российских и белорусских атлетов, но только в нейтральном статусе и при условии осуждения СВО. В командных видах спорта им выступать полностью запрещено. Глава ОКР Станислав Поздняков обвинил МОК в нарушении прав человека, а в МИД РФ назвали требования "экспериментом над человечностью". А Дмитрий Губерниев уверен, что на таких условиях россияне и сами "никуда не поедут".

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Юрий Лысенко
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