Российскую теннисистку не впустили в Польшу на турнир WTA из "соображений госбезопасности"

Российскую теннисистку Веру Звонарёву развернули на границе Польши, отказавшись впустить её в страну для участия в турнире WTA в Варшаве. Причины объявило Министерство внутренних дел и администрации республики.

"Пограничники пресекли въезд в Польшу российской теннисистки. Вера Звонарёва, воспользовавшись визой, выданной Францией, рейсом из Белграда в Варшаву пыталась попасть в нашу страну. По прибытии из Сербии теннисистка находилась в транзитной зоне аэропорта имени Шопена в Варшаве и сегодня после 12:00 вылетела в Подгорицу", — заявили в польском МВД.

В министерстве отметили, что россиянка "находится в списке лиц, чьё пребывание нежелательно" в республике. В связи с этим Звонарёва не была пропущена пограничниками, которые исходили из "соображений государственной безопасности". Тем не менее трёхкратная чемпионка Большого шлема в парном разряде по-прежнему числится среди участниц мероприятия на официальном сайте WTA.