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22 июля, 13:09

Российскую теннисистку не впустили в Польшу на турнир WTA из "соображений госбезопасности"

Пограничники не впустили российскую теннисистку Звонарёву в Польшу на турнир WTA

<p>Российская теннисистка Вера Звонарёва. Обложка © Getty Images / Francois Nel</p>

Российская теннисистка Вера Звонарёва. Обложка © Getty Images / Francois Nel

Российскую теннисистку Веру Звонарёву развернули на границе Польши, отказавшись впустить её в страну для участия в турнире WTA в Варшаве. Причины объявило Министерство внутренних дел и администрации республики.

"Пограничники пресекли въезд в Польшу российской теннисистки. Вера Звонарёва, воспользовавшись визой, выданной Францией, рейсом из Белграда в Варшаву пыталась попасть в нашу страну. По прибытии из Сербии теннисистка находилась в транзитной зоне аэропорта имени Шопена в Варшаве и сегодня после 12:00 вылетела в Подгорицу", — заявили в польском МВД.

В министерстве отметили, что россиянка "находится в списке лиц, чьё пребывание нежелательно" в республике. В связи с этим Звонарёва не была пропущена пограничниками, которые исходили из "соображений государственной безопасности". Тем не менее трёхкратная чемпионка Большого шлема в парном разряде по-прежнему числится среди участниц мероприятия на официальном сайте WTA.

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А ранее спортсменам из России и Белоруссии рекомендовали не заявляться на мужской турнир по теннису серии "Челленджер", который будет проводиться в Козерках (Польша) с 14 по 19 августа.

Андрей Бражников
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