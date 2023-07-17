Российский теннисист взлетел в рейтинге после феерического выступления на Уимблдоне

Российский спортсмен Роман Сафиуллин поднялся на 49 строчек в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов после выхода в четвертьфинал Уимблдона. Обновлённая версия таблицы опубликована на официальном сайте АТР.

Теннисист поднялся с 92-го на 43-е место в рейтинге. Сафиуллин показал лучший результат в своей карьере на турнирах Большого шлема.