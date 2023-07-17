Российский теннисист взлетел в рейтинге после феерического выступления на Уимблдоне
Четвертьфиналист Уимблдона Роман Сафиуллин поднялся на 49 позиций в рейтинге ATP
Российский спортсмен Роман Сафиуллин поднялся на 49 строчек в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов после выхода в четвертьфинал Уимблдона. Обновлённая версия таблицы опубликована на официальном сайте АТР.
Теннисист поднялся с 92-го на 43-е место в рейтинге. Сафиуллин показал лучший результат в своей карьере на турнирах Большого шлема.
Напомним, 11 июля Роман Сафиуллин в четвертьфинале Уимблдона проиграл итальянцу Яннику Синнеру со счётом 4:6, 6:3, 2:6, 2:6. Встреча продолжалась 2 часа 17 минут.
Twitter / RelevantTennis