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17 июля, 06:47

Российский теннисист взлетел в рейтинге после феерического выступления на Уимблдоне

Четвертьфиналист Уимблдона Роман Сафиуллин поднялся на 49 позиций в рейтинге ATP

Российский спортсмен Роман Сафиуллин поднялся на 49 строчек в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов после выхода в четвертьфинал Уимблдона. Обновлённая версия таблицы опубликована на официальном сайте АТР.

Теннисист поднялся с 92-го на 43-е место в рейтинге. Сафиуллин показал лучший результат в своей карьере на турнирах Большого шлема.

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Напомним, 11 июля Роман Сафиуллин в четвертьфинале Уимблдона проиграл итальянцу Яннику Синнеру со счётом 4:6, 6:3, 2:6, 2:6. Встреча продолжалась 2 часа 17 минут.

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Twitter / RelevantTennis

Светлана Оперук
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