16-летняя теннисистка Мирра Андреева дебютировала в топ-100 рейтинга WTA

Российская теннисистка Мирра Андреева поднялась с 102-го на 66-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Его обновлённая версия опубликована на сайте организации.

На завершившемся 16 апреля Уимблдоне Андреева дошла до четвёртого круга, в котором проиграла теннисистке из США Мэдисон Киз. Андреевой 16 лет, она участвовала во втором взрослом турнире Большого шлема в карьере. На Открытом чемпионате Франции-2023 Андреева дошла до третьего круга.

В первой десятке произошли два изменения: чешка Петра Квитова поднялась с девятого на восьмое место, сместив представительницу Греции Марию Саккари. А на десятую строчку, поднявшись на 32 позиции, переместилась ещё одна чешка — Маркета Вондроушова. Первая тройка осталась прежней: лидирует польская теннисистка Ига Свёнтек, второе место — за белоруской Ариной Соболенко, третье — за спортсменкой из Казахстана Еленой Рыбакиной.