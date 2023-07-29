WTA следит за ситуацией с недопуском россиян и белорусов на турнир в Чехии

Россияне и белорусы выступают в туре в нейтральном статусе, однако чешские власти отказали некоторым игрокам в участии в турнире категории WTA-250, который пройдёт в Праге на следующей неделе. В ассоциации напомнили, что согласно правилам все теннисисты должны иметь допуск к соревнованиям только на основании их спортивных заслуг, без какой-либо формы дискриминации.