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29 июля, 00:32

WTA следит за ситуацией с недопуском россиян и белорусов на турнир в Чехии

Женская теннисная ассоциация (WTA) разместила официальное заявление о недопуске российских и белорусских спортсменов на территорию Чехии. Организация убеждена в недопустимости дискриминации спортсменов по национальному признаку.

Россияне и белорусы выступают в туре в нейтральном статусе, однако чешские власти отказали некоторым игрокам в участии в турнире категории WTA-250, который пройдёт в Праге на следующей неделе. В ассоциации напомнили, что согласно правилам все теннисисты должны иметь допуск к соревнованиям только на основании их спортивных заслуг, без какой-либо формы дискриминации.

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"Мы продолжим анализировать ситуацию, учитывая важные соображения, касающиеся сложных геополитических вопросов", — говорится в заявлении WTA.

Ранее Лайф рассказывал, что россиянку Веру Звонарёву развернули на границе Польши, отказавшись впустить её в страну для участия в турнире WTA в Варшаве. В МВД страны отметили, что спортсменка из России "находится в списке лиц, чьё пребывание нежелательно" в республике. В WTA прокомментировали ситуацию.

Обложка ©

Unsplash

Юлия Коновалова
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