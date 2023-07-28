Украинка Ястремская рассказала, что просила WTA наказать Мирру Андрееву за лайки

Украинская теннисистка Даяна Ястремская попросила Женскую теннисную ассоциацию (WTA) применить санкции к 16-летней россиянке Мирре Андреевой за лайки в соцсетях. Об этом спортсменка сообщила в соцсетях.

"Я хотела бы опубликовать информацию о недавней ситуации в Швейцарии, которую я считаю неприемлемой. Недавно я попросила ввести санкции против Мирры Андреевой за то, что она лайкнула посты в социальных сетях, которые явно касались действий, совершённых в отношении украинцев, и WTA просто указала, что не будет вмешиваться", — написала теннисистка Ястремская.

При этом украинка не уточнила, какие публикации она имеет в виду. Она лишь добавила, что её очень расстроило решение WTA.