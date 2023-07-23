Россиянка Тимофеева победила теннисистку Украины в финале турнира в Будапеште

Российская теннисистка Мария Тимофеева сегодня обыграла украинскую спортсменку Катерину Байндль в Будапеште. Они встретились в финальном матче турнира Женской теннисной ассоциации (WTA).

Счёт встречи составил 6:3, 3:6, 6:0 в пользу Тимофеевой. Она прошла в основную сетку турника как лаки-лузер. Её соперница выступала без номера посева.

У 19-летней Тимофеевой 246-е место в рейтинге WTA, а у украинки 100-я позиция. Россиянка впервые участвовала в основной сетке турнира под эгидой организации.