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23 июля, 18:02

Россиянка Тимофеева победила теннисистку Украины в финале турнира в Будапеште

Российская теннисистка Мария Тимофеева сегодня обыграла украинскую спортсменку Катерину Байндль в Будапеште. Они встретились в финальном матче турнира Женской теннисной ассоциации (WTA).

Счёт встречи составил 6:3, 3:6, 6:0 в пользу Тимофеевой. Она прошла в основную сетку турника как лаки-лузер. Её соперница выступала без номера посева.

У 19-летней Тимофеевой 246-е место в рейтинге WTA, а у украинки 100-я позиция. Россиянка впервые участвовала в основной сетке турнира под эгидой организации.

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Ранее российскую теннисистку Веру Звонарёву развернули на границе Польши, отказавшись впустить в страну для участия в турнире WTA в Варшаве. Причины объявило Министерство внутренних дел и администрации республики.

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ТАСС / EPA / Robert Hegedus

Андрей Григорьев
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