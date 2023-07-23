Рублёв разгромил Рууда и выиграл турнир в Швеции

Российский теннисист Андрей Рублёв (седьмая ракетка мира) стал победителем турнира ATP 250 в шведском Бастаде. В финале соревнований, которые проводились на грунте, россиянин разгромил норвежца Каспера Рууда (четвёртая ракетка мира) в двух сетах 7:6 (7:3), 6:0.

Матч продолжался один час 33 минуты. Рууд был посеян под первым номером, Рублёв — под вторым. Россиянин прервал серию из двух поражений подряд от норвежца и сделал счёт личных встреч 5:2. Призовой фонд турнира составил 562 815 евро. На пути к финалу Рублёв обыграл соотечественника Павла Котова, немца Александра Зверева и аргентинца Франсиско Черундоло. Для Андрея эта победа стала 14-й на турнирах Ассоциации теннисистов-профессионалов.