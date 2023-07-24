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24 июля, 18:53

В Лозанне 16-летняя российская теннисистка разгромила украинку

Российская теннисистка Андреева одержала победу над украинкой Ястремской в Лозанне

<p>Мирра Андреева. Фото © ТАСС / ЕРА / LAURENT GILLIERON</p>

Мирра Андреева. Фото © ТАСС / ЕРА / LAURENT GILLIERON

В Лозанне 16-летняя российская теннисистка Мирра Андреева одержала победу над соперницей с Украины Даяной Ястремской с разгромным счётом 6:0, 6:2. Их встреча продолжительностью 1 час 5 минут прошла в рамках турнира категории WTA 250.

Таким образом, россиянка пробилась во второй круг турнира, призовой фонд которого — около 260 тысяч долларов. Теперь Андреевой, которая является сейчас уже 64-й ракеткой мира, в четвертьфинале предстоит встретиться с выступающей под венгерским флагом Анной Бондар.

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Напомним, накануне российская теннисистка Мария Тимофеева обыграла украинскую спортсменку Катерину Байндль в Будапеште. Они встретились в финальном матче турнира Женской теннисной ассоциации (WTA).

Андрей Григорьев
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