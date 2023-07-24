В Лозанне 16-летняя российская теннисистка разгромила украинку

В Лозанне 16-летняя российская теннисистка Мирра Андреева одержала победу над соперницей с Украины Даяной Ястремской с разгромным счётом 6:0, 6:2. Их встреча продолжительностью 1 час 5 минут прошла в рамках турнира категории WTA 250.

Таким образом, россиянка пробилась во второй круг турнира, призовой фонд которого — около 260 тысяч долларов. Теперь Андреевой, которая является сейчас уже 64-й ракеткой мира, в четвертьфинале предстоит встретиться с выступающей под венгерским флагом Анной Бондар.