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24 июля, 07:39

Россиянка Тимофеева поднялась сразу на 117 позиций в рейтинге WTA

Российская теннисистка Тимофеева поднялась с 246-го на 129-е место в рейтинге WTA

<p>Обложка © ТАСС / ЕРА / Boglarka Bodnar</p>

Обложка © ТАСС / ЕРА / Boglarka Bodnar

Российская теннисистка Мария Тимофеева поднялась с 246-го на 129-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Его обновлённая версия опубликована на сайте организации.

Наша спортсменка смогла подняться на 117 позиций благодаря недавней победе на турнире в Будапеште. Первое место в рейтинге продолжает удерживать польская теннисистка Ига Свёнтек. На второй строчке располагается представительница Белоруссии Арина Соболенко, тройку лидеров замыкает спортсменка из Казахстана Елена Рыбакина. Лучшей из россиянок остаётся Дарья Касаткина, которая занимает 11-е место.

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Ранее Лайф писал, что 19-летняя российская теннисистка Мария Тимофеева обыграла украинскую спортсменку Катерину Байндль в финале турнира WTA в Будапеште. Встреча завершилась со счётом 6:3, 3:6, 6:0.

Иван Косицын
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