Россиянка Тимофеева поднялась сразу на 117 позиций в рейтинге WTA

Российская теннисистка Мария Тимофеева поднялась с 246-го на 129-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Его обновлённая версия опубликована на сайте организации.

Наша спортсменка смогла подняться на 117 позиций благодаря недавней победе на турнире в Будапеште. Первое место в рейтинге продолжает удерживать польская теннисистка Ига Свёнтек. На второй строчке располагается представительница Белоруссии Арина Соболенко, тройку лидеров замыкает спортсменка из Казахстана Елена Рыбакина. Лучшей из россиянок остаётся Дарья Касаткина, которая занимает 11-е место.