Самсонова обыграла Рыбакину и вышла в финал турнира WTA в Монреале
Российская теннисистка Людмила Самсонова стала финалисткой турнира категории WTA 1000 в Монреале. В полуфинале она в трёх сетах обыграла представительницу Казахстана Елену Рыбакину (1:6, 6:1, 6:2).
В решающем матче Самсонова, имеющая третий номер посева на турнире, сыграет с американкой Джессикой Пегулой, которая в своём полуфинале одолела первую ракетку мира польку Игу Свёнтек.
Ранее Лайф рассказывал, что российская теннисистка Мария Тимофеева поднялась с 246-го на 129-е место в рейтинге WTA. Это произошло после победы спортсменки на соревнованиях в Будапеште.
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Twitter / WTA