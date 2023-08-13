Самсонова обыграла Рыбакину и вышла в финал турнира WTA в Монреале

Российская теннисистка Людмила Самсонова стала финалисткой турнира категории WTA 1000 в Монреале. В полуфинале она в трёх сетах обыграла представительницу Казахстана Елену Рыбакину (1:6, 6:1, 6:2).

В решающем матче Самсонова, имеющая третий номер посева на турнире, сыграет с американкой Джессикой Пегулой, которая в своём полуфинале одолела первую ракетку мира польку Игу Свёнтек.