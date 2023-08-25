Теннисист Микаэль Имер завершил карьеру в 24 года после скандала с допингом

Шведский теннисист Микаэль Имер, которого Спортивный арбитражный суд ранее отстранил от участия в соревнованиях на полтора года из-за трёх пропущенных допинг-тестов, закончил спортивную карьеру в возрасте 24 лет. Об этом сам спортсмен сообщил в Twitter.

"Я решил уйти из профессионального тенниса. Спасибо всем за потрясающие воспоминания. Желаю моим коллегам успехов в соревнованиях", — говорится в публикации теннисиста.

Имер пропустил три проверки на допинг в 2021 году, что запрещается правилами Международной федерации тенниса (ITF) и получил дисквалификацию на 18 месяцев. ITF предъявила ему обвинения в связи с тем, что, пропустив три тестирования за год, игрок мог скрыть факт употребления допинга. Игрок обжаловал это обвинение и был оправдан независимым трибуналом в июне 2022 года, после чего ITF оспорила решение суда.