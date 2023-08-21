Алькарас до травмы бился с Джоковичем в финале турнира в США, но уступил

Первая ракетка мира Карлос Алькарас травмировал руку в финале турнира серии "Мастерс" в американском Цинциннати. После проигранного сета спортсмен нанёс несколько ударов по скамье, повредив палец.

Неприятная ситуация произошла с испанским теннисистом после второй партии матча с сербом Новаком Джоковичем. Упущенный брейк и нереализованный матчбол разозлили Алькараса, и он начал сильно стучать по подлокотнику.

После этого спортсмен обратился к медикам, которые тейпировали палец. В итоге Алькарас уступил сопернику со счётом 7:5, 6:7 (7:9), 6:7 (4:7).