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21 августа, 02:17

Алькарас до травмы бился с Джоковичем в финале турнира в США, но уступил

Испанец Алькарас травмировал палец от удара по скамье в финале с Джоковичем

Первая ракетка мира Карлос Алькарас травмировал руку в финале турнира серии "Мастерс" в американском Цинциннати. После проигранного сета спортсмен нанёс несколько ударов по скамье, повредив палец.

Неприятная ситуация произошла с испанским теннисистом после второй партии матча с сербом Новаком Джоковичем. Упущенный брейк и нереализованный матчбол разозлили Алькараса, и он начал сильно стучать по подлокотнику.

После этого спортсмен обратился к медикам, которые тейпировали палец. В итоге Алькарас уступил сопернику со счётом 7:5, 6:7 (7:9), 6:7 (4:7).

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Ранее Лайф рассказывал, что Новака Джоковича оштрафовали за сломанную ракетку в финале Уимблдона-2023. Повреждение спортинвентаря обошлось спортсмену в восемь тысяч долларов.

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Twitter / Carlos Alcaraz

Илья Пушкарев
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