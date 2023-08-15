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15 августа, 16:39

Третья ракетка России Карен Хачанов снялся с турнира "Мастерс" в Цинциннати

11-я ракетка мира и серебряный призёр Олимпиады в Токио Карен Хачанов не выступит на турнире серии "Мастерс" в Цинциннати. Имя российского спортсмена отсутствует в списках участников и в расписании турнира на официальном сайте соревнований. О причинах пока ничего неизвестно.

В первом круге турнира наш спортсмен должен был сыграть против британца Энди Маррея. Место россиянина в турнирной таблице занял представитель Австралии Алексей Попырин. Интересно, что Маррей тоже снялся с "Мастерса", и вместо него выступит немец Даниэль Альтмайер.

Хачанов рассказал о прогрессе в своей игре

Хачанов рассказал о прогрессе в своей игре

К слову, ранее этим летом Карен Хачанов снялся с Уимблдона. Спортсмен пропустил турнир в Англии из-за стрессового перелома — это травма, вызванная усталостным разрушением из-за повторяющейся нагрузки.

Обложка ©

ТАСС / EPA / CHRISTOPHE PETIT TESSON

Алексей Берковиц
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