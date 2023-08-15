Третья ракетка России Карен Хачанов снялся с турнира "Мастерс" в Цинциннати

11-я ракетка мира и серебряный призёр Олимпиады в Токио Карен Хачанов не выступит на турнире серии "Мастерс" в Цинциннати. Имя российского спортсмена отсутствует в списках участников и в расписании турнира на официальном сайте соревнований. О причинах пока ничего неизвестно.

В первом круге турнира наш спортсмен должен был сыграть против британца Энди Маррея. Место россиянина в турнирной таблице занял представитель Австралии Алексей Попырин. Интересно, что Маррей тоже снялся с "Мастерса", и вместо него выступит немец Даниэль Альтмайер.