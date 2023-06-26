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26 июня, 16:24

Хачанов рассказал о прогрессе в своей игре

Теннисист Карен Хачанов рассказал, что прибавил в скорости передвижения по корту

Российский теннисист Карен Хачанов, занимающий 11-е место в рейтинге ATP, рассказал о прогрессе в своей игре. Так, по словам, спортсмена, он прибавил в скорости передвижения по корту.

"Если говорить конкретно, то я прибавил в скорости передвижения по корту. Эта была наша цель с тренерским штабом. С выносливостью у меня никогда не было проблем", — сказал Хачанов изданию "Спорт-Экспресс".

Отвечая на вопрос об уверенности, Хачанов отметил, что она есть у всех на высоком уровне. Но главное, по его словам, — насколько сильно она функционирует в критические моменты матча.

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Хачанов стал единственным игроком, дошедшим до второй недели на трёх последних турнирах серии Большого шлема. К сожалению, из-за травмы он не выступит на Уимблдоне и не сможет продлить эту серию.

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ТАСС / Zuma

Никита Никонов
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