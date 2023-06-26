Хачанов рассказал о прогрессе в своей игре

Российский теннисист Карен Хачанов, занимающий 11-е место в рейтинге ATP, рассказал о прогрессе в своей игре. Так, по словам, спортсмена, он прибавил в скорости передвижения по корту.

"Если говорить конкретно, то я прибавил в скорости передвижения по корту. Эта была наша цель с тренерским штабом. С выносливостью у меня никогда не было проблем", — сказал Хачанов изданию "Спорт-Экспресс".

Отвечая на вопрос об уверенности, Хачанов отметил, что она есть у всех на высоком уровне. Но главное, по его словам, — насколько сильно она функционирует в критические моменты матча.