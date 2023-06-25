Андрей Рублёв проиграл казахстанцу Бублику в финале турнира ATP в Галле

В ходе встречи 25-летний россиянин подал 11 эйсов, а также допустил две двойные ошибки и реализовал один из четырёх брейк-пойнтов. Бублик совершил 21 подачу навылет, сделал 12 двойных ошибок и реализовал два брейк-пойнта из шести. Для представителя Казахстана эта победа стала исторической, ведь до этого он не выходил в финал турнира серии ATP 500.