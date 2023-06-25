Регион

Уведомления отключены

25 июня, 15:06

Андрей Рублёв проиграл казахстанцу Бублику в финале турнира ATP в Галле

Российский теннисист Андрей Рублёв (7-е место в рейтинге ATP) проиграл представителю Казахстана Александру Бублику (48-е место) в финале турнира в Галле (Германия). Матч длился 1 час 35 минут и закончился со счётом 6:3, 3:6, 6:3.

В ходе встречи 25-летний россиянин подал 11 эйсов, а также допустил две двойные ошибки и реализовал один из четырёх брейк-пойнтов. Бублик совершил 21 подачу навылет, сделал 12 двойных ошибок и реализовал два брейк-пойнта из шести. Для представителя Казахстана эта победа стала исторической, ведь до этого он не выходил в финал турнира серии ATP 500.

Впервые в истории ATP сразу три российских теннисиста вошли в топ-10

Впервые в истории ATP сразу три российских теннисиста вошли в топ-10

Ранее Лайф писал, что россиянка Алина Корнеева стала первой на Открытом чемпионате Франции по теннису среди юниорок. Для 15-летней спортсменки это вторая победа в сезоне, первую она одержала на Australian Open.

Обложка ©

ТАСС / ЕРА / Stringer

Наталья Исакова
  • Новости
  • Теннис
  • Андрей Рублёв
  • Спорт

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров