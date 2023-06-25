Андрей Рублёв проиграл казахстанцу Бублику в финале турнира ATP в Галле
Российский теннисист Андрей Рублёв (7-е место в рейтинге ATP) проиграл представителю Казахстана Александру Бублику (48-е место) в финале турнира в Галле (Германия). Матч длился 1 час 35 минут и закончился со счётом 6:3, 3:6, 6:3.
В ходе встречи 25-летний россиянин подал 11 эйсов, а также допустил две двойные ошибки и реализовал один из четырёх брейк-пойнтов. Бублик совершил 21 подачу навылет, сделал 12 двойных ошибок и реализовал два брейк-пойнта из шести. Для представителя Казахстана эта победа стала исторической, ведь до этого он не выходил в финал турнира серии ATP 500.
Ранее Лайф писал, что россиянка Алина Корнеева стала первой на Открытом чемпионате Франции по теннису среди юниорок. Для 15-летней спортсменки это вторая победа в сезоне, первую она одержала на Australian Open.
ТАСС / ЕРА / Stringer