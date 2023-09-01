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31 августа, 21:50

Александрова обыграла украинку Цуренко и вышла в третий круг US Open

Россиянка Екатерина Александрова одержала верх над соперницей с Украины Лесей Цуренко в рамках Открытого чемпионата США по теннису. По завершении встречи спортсменки не стали пожимать друг другу руки.

20-я ракетка мира победила соперницу с разгромным счётом 6:1, 6:3. Матч длился 59 минут. Очередная победа обеспечила Александровой выход в третий круг US Open, где её соперницей станет чешка Маркета Вондроушова. Матч состоится 1 сентября.

Российская теннисистка Александрова вышла во второй круг US Open

Российская теннисистка Александрова вышла во второй круг US Open

А за несколько дней до старта турнира Большого шлема в США Александрова выступила в финале турнира категории WTA 250 в Кливленде. Теннисистке не удалось одержать верх над испанской спортсменкой Сарой Соррибес.

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ТАСС / Mary Altaffer

Илья Пушкарев
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