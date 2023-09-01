Александрова обыграла украинку Цуренко и вышла в третий круг US Open

Россиянка Екатерина Александрова одержала верх над соперницей с Украины Лесей Цуренко в рамках Открытого чемпионата США по теннису. По завершении встречи спортсменки не стали пожимать друг другу руки.

20-я ракетка мира победила соперницу с разгромным счётом 6:1, 6:3. Матч длился 59 минут. Очередная победа обеспечила Александровой выход в третий круг US Open, где её соперницей станет чешка Маркета Вондроушова. Матч состоится 1 сентября.