Российская теннисистка Александрова вышла во второй круг US Open
Теннисистка Александрова обыграла канадку Фернандес и вышла во второй круг US Open
Россиянка Екатерина Александрова вышла во второй круг Открытого чемпионата США, проводящегося в Нью-Йорке. В матче первого круга она получила 22-й номер посева и обыграла финалистку US Open 2021 года из Канады Лейлу Фернандес со счётом 7:6 (7:4), 5:7, 6:4.
Во втором круге 28-летняя Александрова встретится либо с Лесей Цуренко с Украины, либо с Эльзой Жакмо из Франции.
Ранее Алина Корнеева из России завоевала первенство на Открытом чемпионате Франции по теннису среди юниорок. Это уже вторая победа на её счету после Australian Open.
ТАСС / Mary Altaffer