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29 августа, 22:26

Российская теннисистка Александрова вышла во второй круг US Open

Теннисистка Александрова обыграла канадку Фернандес и вышла во второй круг US Open

Россиянка Екатерина Александрова вышла во второй круг Открытого чемпионата США, проводящегося в Нью-Йорке. В матче первого круга она получила 22-й номер посева и обыграла финалистку US Open 2021 года из Канады Лейлу Фернандес со счётом 7:6 (7:4), 5:7, 6:4.

Во втором круге 28-летняя Александрова встретится либо с Лесей Цуренко с Украины, либо с Эльзой Жакмо из Франции.

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Ранее Алина Корнеева из России завоевала первенство на Открытом чемпионате Франции по теннису среди юниорок. Это уже вторая победа на её счету после Australian Open.

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ТАСС / Mary Altaffer

Анатолий Симоненко
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