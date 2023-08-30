Российская теннисистка Александрова вышла во второй круг US Open

Россиянка Екатерина Александрова вышла во второй круг Открытого чемпионата США, проводящегося в Нью-Йорке. В матче первого круга она получила 22-й номер посева и обыграла финалистку US Open 2021 года из Канады Лейлу Фернандес со счётом 7:6 (7:4), 5:7, 6:4.

Во втором круге 28-летняя Александрова встретится либо с Лесей Цуренко с Украины, либо с Эльзой Жакмо из Франции.