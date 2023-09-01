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1 сентября, 10:54

"Можете заткнуться? Вы тупые?": Теннисист Медведев вышел из себя из-за вопящих болельщиц на US Open

Медведев назвал тупыми болельщиц за их крики во время матча US Open

Российский теннисист Даниил Медведев выругался на болельщиц, которые мешали и кричали в поддержку его соперника — австралийца Кристофера О'Коннелла — во время игры второго круга Открытого чемпионата США.

Даниил Медведев назвал тупыми болельщиков за их крики во время матча US Open. Видео © YouTube / spasop

В третьем сете зрители стали провоцировать россиянина и громко высказываться за победу австралийца. Судья призвал их к тишине. Однако несколько девушек продолжили издавать вопли и свисты перед подачей Медведева, проявляя неуважение.

"Вы можете заткнуться? Вы тупые или что?" не выдержав, ответил им теннисист из России.

Арбитр поддержал спортсмена и снова настоятельно потребовал прекратить шум. Медведев добавил, чтобы болельщицы хотя бы к судье прислушались, раз "никого не слушают". Девушки недовольно притихли.

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Напомним, российский теннисист Даниил Медведев одержал победу над австралийцем Кристофером О'Коннеллом в матче второго круга Открытого чемпионата США (US Open, входит в категорию "Большого шлема") и пробил себе дорогу в следующий этап. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:1, 6:7 (6:8), 6:2.

Обложка ©

Getty Images / Jean Catuffe

Татьяна Миссуми
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