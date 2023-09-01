"Можете заткнуться? Вы тупые?": Теннисист Медведев вышел из себя из-за вопящих болельщиц на US Open

Российский теннисист Даниил Медведев выругался на болельщиц, которые мешали и кричали в поддержку его соперника — австралийца Кристофера О'Коннелла — во время игры второго круга Открытого чемпионата США.

Даниил Медведев назвал тупыми болельщиков за их крики во время матча US Open. Видео © YouTube / spasop

В третьем сете зрители стали провоцировать россиянина и громко высказываться за победу австралийца. Судья призвал их к тишине. Однако несколько девушек продолжили издавать вопли и свисты перед подачей Медведева, проявляя неуважение.

"Вы можете заткнуться? Вы тупые или что?" — не выдержав, ответил им теннисист из России.

Арбитр поддержал спортсмена и снова настоятельно потребовал прекратить шум. Медведев добавил, чтобы болельщицы хотя бы к судье прислушались, раз "никого не слушают". Девушки недовольно притихли.