Теннисист Медведев победил австралийца О'Коннелла и вышел в третий круг US Open

Российский теннисист Даниил Медведев одержал победу над австралийцем Кристофером О'Коннеллом в матче второго круга Открытого чемпионата США (US Open, входит в категорию "Большого шлема") и пробил себе дорогу в следующий этап.

Спортсмены провели на корте в общей сложности три часа четыре минуты, встреча завершилась со счётом 6:3, 6:1, 6:7 (6:8), 6:2. У российского теннисиста 12 эйсов и 10 двойных ошибок, а его соперник сделал три подачи навылет при одной двойной ошибке. Теперь третьей ракетке мира предстоит встретиться с аргентинцем Себастьяном Баесом.