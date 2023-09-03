Регион

Уведомления отключены

3 сентября, 04:43

Александрова проиграла чешке Вондроушовой и покинула US Open

Российская теннисистка Екатерина Александрова без шансов проиграла чешке Маркете Вондроушовой в третьем круге Открытого чемпионата США (US Open). Поединок завершился со счётом 2:6, 1:6.

Таким образом, в женской сетке среди россиянок осталась лишь Дарья Касаткина, которая в 1/8 финала встретится с белоруской Ариной Соболенко.

Россиянка Людмила Самсонова не сумела выйти в четвёртый круг US Open

Россиянка Людмила Самсонова не сумела выйти в четвёртый круг US Open

А ранее в 1/8 финала турнира пробился Андрей Рублёв. В четвёртом круге 25-летний россиянин встретится с британцем Джеком Дрейпером.

Обложка ©

wta / Jimmie48

Артур Лапсаков
  • Новости
  • Теннис
  • Екатерина Александрова
  • Спорт

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров