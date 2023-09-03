Александрова проиграла чешке Вондроушовой и покинула US Open

Российская теннисистка Екатерина Александрова без шансов проиграла чешке Маркете Вондроушовой в третьем круге Открытого чемпионата США (US Open). Поединок завершился со счётом 2:6, 1:6.

Таким образом, в женской сетке среди россиянок осталась лишь Дарья Касаткина, которая в 1/8 финала встретится с белоруской Ариной Соболенко.